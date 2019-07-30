Fetö’den ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon Adana’da,terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana’da,terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda ihraç edilmiş polis gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.