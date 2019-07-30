Fetö’den ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon
Adana’da,terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon düzenlendi.30 Temmuz 2019 Salı 07:13
Adana’da,terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda ihraç edilmiş polis gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü FETÖ üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen polislere yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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