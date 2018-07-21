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FETÖ'den ihraç edildi, göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden güvenlik ekiplerinin yakaladığı organizatörün, FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:50
FETÖ'den ihraç edildi, göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden ekiplerin yakaladığı organizatörün FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki otomobil içerisinde göçmenlerin taşındığı ihbarı alan polis ekipleri Ayvalık Yunus Emre Caddesi Cundayolu üzerinde araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 38 bin 200 avro ele geçirilirken, M.E. ve U.Ş. organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları devam eden şüphelilerden M.E'ninFETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:50
  1. Balıkesir
  2. Göçmen kaçakçılığı
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • IlitIlit1 sa önce
    Millet ne yapsın. Acmi kalsın...
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Ne yani polis iken fetönün elemanı olarak gayri meşru iş yapıyordu, paketlendikten sonrada gayri meşruya devam.Mayada haram var çünkü.
  • musa-64@web.de[email protected]1 sa önce
    Zaten eskidende ve halende bu işleri yapanların çoğu emniyet mensubu kişiler ve hatta piyasaya uyusturucu sürenlerinde çoğu polis.
  • MahirMahir48 dk önce
    Zaten fetö grubundayken haram yiyorlardi fetöden dolayi ihracdan sonrada harama devam ediyorlar bunlar, bunlar zehir zakkum yesinler de dünyada onlardan vre onlarin yandaşlarindan kurtulsun !
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