FETÖ'den ihraç edildi, göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden ekiplerin yakaladığı organizatörün FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki otomobil içerisinde göçmenlerin taşındığı ihbarı alan polis ekipleri Ayvalık Yunus Emre Caddesi Cundayolu üzerinde araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 38 bin 200 avro ele geçirilirken, M.E. ve U.Ş. organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları devam eden şüphelilerden M.E'ninFETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.