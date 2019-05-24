FETÖ’den ihraç doktor yakalandı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç doktor Niğde’de yakalandı.24 Mayıs 2019 Cuma 13:22
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç doktor Niğde’de yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden aranan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. S. aranan şüpheliler uygulamasında Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından gerekli infaz işlemleri yapıldıktan sonra Niğde Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi
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