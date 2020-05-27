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Gündem

FETÖ'den hapse giren eski vali Hüseyin Avni Mutlu siyasete mi giriyor? İşte ismi geçen o parti...

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen yargılama sonucunda FETÖ'den cezaevine girmişti. Cezasını çekip tahliye olan Mutlu'nun Gelecek Partisi'nden siyasete atılacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:28:00 - 2020-05-27 21:47:35
FETÖ'den hapse giren eski vali Hüseyin Avni Mutlu siyasete mi giriyor? İşte ismi geçen o parti...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada yerel mahkeme tarafından "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bu cezayı Edirne Cezaevinde tamamlayarak tahliye olmuştu.

superhaber'in haberine göre; Mutlu'nun şimdi de siyasete gireceği konuşulmaya başlandı. Eski valinin siyasete gireceği partinin ise Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi olduğu ileri sürüldü...

İşte o iddia:

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