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FETÖ’den hapis yatmıştı... İYİ Partili Mehmet Paköz Londra’da gözaltına alındı!

FETÖ ile ilişkileri olmadığını kesin bir dille ifade edemeyen ve çeşitli nedenlerden ötürü örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen İYİ Parti’nin İngiltere sorumlusu Mehmet Paköz, Londra’da gözaltına alındı. Paköz, daha önce de Türkiye’de, FETÖ’cü olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:23
FETÖ’den hapis yatmıştı... İYİ Partili Mehmet Paköz Londra’da gözaltına alındı!

Daha önce FETÖ’cü olduğu şüphesi ile Türkiye’de gözaltına alınan ve Maraş'ta 2 ayını hapiste geçiren İYİ Parti İngiltere sorumlusu Mehmet Paköz, bu kez İngiltere’nin başkenti Londra’da gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Londra’nın Hackey semtinde bulunan Kıbrıs derneğinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Paköz sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Darp, tehdit, şantaj... Dernekte yakalandı!

Edinilen bilgiye göre darp, tehdit, şantaj, alıkoyma ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla aranan İngiltere İYİ Parti sorumlusu Mehmet Paköz Londra’da bir dernekte yakalandı.

Para istedi

Daha önce Türkiye’de FETÖ terör örgütü üyeliği iddasıyla gözaltına alınan Mehmet Paköz Londra’da yaşayan bir Türk vatandaşından terör örgütü PKK’nın adını kullanarak tehdit ve şantajla 20 bin sterlin istedi. Ayrıca iki çocuk annesi bir kadını da ölümle tehdit etti. Olayın özel dedektifler tarafından soruşturulmasının ardından İYİ Parti İngiltere sorumlusu Mehmet Paköz sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:23
  1. Mehmet Paköz
  2. İyi Parti
  3. Londra
  4. PKK
  5. FETÖ

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  • fatihfatih57 dk önce
    ÜLKENİSEVİYORSANTERCİHİNAK PARTİ . MHP VEBBP PARTİSİ OLMALIKISACASI BU .......
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