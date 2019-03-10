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FETÖ’den hapis cezası bulunan ihraç komiser yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı.

10 Mart 2019 Pazar 11:17
FETÖ’den hapis cezası bulunan ihraç komiser yakalandı

Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı.

 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında , "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:17
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