THY- Euroleague
0553 313 94 23

FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:56
FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Karabük'te gözaltına alınan vali yardımcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve bu kapsamda dün Karabük’te gözaltına alındıktan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can'ın şubedeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından hakkında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:56
  1. FETÖ
  2. Gaziantep
  3. tutuklama
  4. Vali Yardımcısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan'daki Dinler Kanunu görüşmeleri
    1. Bulgaristan'daki Dinler Kanunu..
    2. Gaziantep'te trafik kazası : 6 yaralı
    3. Beylikdüzü AK Parti belediye başkan..
    4. Beşiktaşlı Lens'e sürpriz doğum günü..
    5. FETÖ'den gözaltına alınan vali..
    6. Babasının Suriye'ye kaçırdığı çocuk..
    7. 14 ilde FETÖ operasyonu!
    8. Tost makinesi temizliği nasıl yapılır?
    9. Osmanlıspor kalecisi Ahmet Eyüp..
    10. Trabzonspor borsada yatırımcısını..
    11. Sararmış bardakların temizliği nasıl..
    12. Türkiye Mogadişu'daki terör..
    13. GÜNCELLEME - Kara Kuvvetleri..
    14. Sarılınca vücudun verdiği tepkiler..
    15. Siyah nokta niçin oluşur?
    16. Almanya'yı ayağa kaldıran olay!..
    17. Microsoft, Apple'a nal toplattı! İşte..
    18. Ev yapımı doğal öksürük kürü
    19. Aziz Ekinci Küçük kimdir?
    20. Çocukları şekerden uzak tutun!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    The Economist'in 2019 kapağındaki gizli mesajlar!
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti