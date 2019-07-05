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FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişi adliyeye sevk edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:26
FETÖ’den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen A.K., K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P. ikametlerinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:26
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