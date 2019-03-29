FETÖ'den gözaltına alınan tetkik hakimi serbest Yargıtay tetkik hakimi A.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yargıtay tetkik hakimi A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan ve kurulun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde iki gün önce gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi. Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, ifadesini aldığı A.Ö'yü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, A.Ö'yü yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartlarıyla serbest bıraktı. Öte yandan FETÖ itirafçısı bir astsubayın "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ankara Adliyesinde görevli hakim M.A.Ç. için savcılığın ek gözaltı süresi aldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.