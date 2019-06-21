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FETÖ’den gözaltına alınan meslekten ihraç komiser yardımcısına adli kontrol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:14
FETÖ’den gözaltına alınan meslekten ihraç komiser yardımcısına adli kontrol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 2010 yılındaki Komiser Yardımcılığı Sınavı’na yönelik soruşturma çerçevesinde çalışma yürütüldü. Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler meslekten ihraç edilen Ömer Ü.’yü gözaltına aldı. KOM Şubesindeki sorgusunun ardından şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:14
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