0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Demir serbest bırakıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "silahlı terör örgütüne" üyelik suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Demir'e "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartı getirildi

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:45
FETÖ'den gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Demir serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, "silahlı terör örgütüne" üyelik suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Demir, ardından "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla şüpheli Demir'i bıraktı.

Aynı soruşturma kapsamında Demir ile birlikte gözaltına alınıp sabah saatlerinde adliyeye getirilen 7 şüphelinden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Bunun üzerine Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer şüpheliler ise farklı adreslerde gözaltına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:45
  1. Ali Demir
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. mahkeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’da Joko Widoo yeniden Devlet Başkanı seçildi
    1. Endonezya’da Joko Widoo yeniden Devlet..
    2. Bülent Arınç'tan 'seçim'..
    3. UMH'den UCM'ye "Hafter'i yargılayın"..
    4. Gol düellosundan Tottenham çıktı
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Nisan 2019
    6. Suudi Arabistan 2020 yılındaki G20..
    7. Liverpool, Porto’yu farklı geçti
    8. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    9. Nevşehirli kadınlar üretecek Anadolu..
    10. Adana'da evli çift köpek saldırısında..
    11. Netanyahu Batı Şeria vaadi için Trump..
    12. Samsun’da tır devrildi: 1 yaralı
    13. Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    14. Abdullah Gül'den 'İmamoğlu'..
    15. “Meteler” filminin galası Nevşehir’de..
    16. İşte İmamoğlu için en çok sevinenler!..
    17. İngiltere'den "cinsel içeriğe yaş..
    18. Eski TBMM Başkanı Arınç’ın Çorum..
    19. Portekiz'de facia: 28 ölü!
    20. 64 yaşındaki sürücü kazada yaralandı
    21. Fransa Türk Federasyonu, Ülkü Ocakları..
    22. Rusya, Ukraynalı 12 denizcinin gözaltı..
    23. UMH'den Arap Birliğine olağanüstü..
    24. Fransa bu videoyu tartışıyor
    25. Poroşenko: “BBC’den alınan tazminatı..
    26. "Kıbrıs'ta zaman yaratıcı fikirleri..
    27. Domuz beyni kesimden saatler sonra..
    28. Muğla Büyükşehir Meclisinde 10 kadın..
    29. Portekiz'de trafik kazasında 28 Alman..
    30. Beşiktaş ve Galatasaray onun için..
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!