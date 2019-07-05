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FETÖ’den gözaltına alınan askerlerden 1’i tutuklandı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:35
FETÖ’den gözaltına alınan askerlerden 1’i tutuklandı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen askeri personel ve öğrencilerin yakalanması için 2 Temmuz tarihinde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 8’i Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1’inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:35
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