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FETÖ’den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 askeri personel ve askeri öğrenciden 8’i adliyeye sevk edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:54
FETÖ’den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 askeri personel ve askeri öğrenciden 8’i adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen askeri personel ve öğrencilerin yakalanması için 2 Temmuz tarihinde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 astsubay, 1 üsteğmen, 7 eski askeri öğrenci olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 8’i Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:54
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