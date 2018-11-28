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FETÖ'den gözaltına alınan 58 havacı tutuklandı

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan, aralarında sivil imamların da bulunduğu 58 şüpheli tutuklandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:19
FETÖ'den gözaltına alınan 58 havacı tutuklandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında sivil imamların da bulunduğu 58 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcıları Abdullah Çıtlak ve Üzeyir Karakülah tarafından sorgulanan şüphelilerden 29'u, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, "mahrem imamları" da teşhis ettiği öğrenilen 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı.

Mahkeme, şüphelilerden 30'unu ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşmada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına dahil oldukları ve örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edilen 96 astsubay ve 4 teğmen ile 88 mahrem imam hakkında 16 Kasım 2018'de gözaltı kararı verilmişti.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 188 şüpheliden 117'sini yakalarken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:19
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  4. Sulh Ceza Hakimliği
  5. tutuklama

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