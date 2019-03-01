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FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01 Mart 2019 Cuma 14:04
FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şahıslara yönelik olarak Karabük merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Karabük’e getirildi. İstanbul’da yakalanan U.A., Balıkesir’de yakalanan Y.Ç. ile Karabük’te yakalanan A.A.T., A.E.Y. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:04
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