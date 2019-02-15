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FETÖ’den gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçti

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçirildi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:20
FETÖ’den gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçti

Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 26 ihraç polis sağlık kontrolünden geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ihraç 26 polis yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren 26 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 26 kişi, emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:20
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