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FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi serbest

Tekirdağ’da FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:27
FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi serbest

Tekirdağ’da FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.Y. ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:27
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