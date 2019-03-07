FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi serbest Tekirdağ’da FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ’da FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.Y. ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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