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FETÖ'den gözaltına alınan 16 havacı itirafçı oldu

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 72 kişiden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41
FETÖ'den gözaltına alınan 16 havacı itirafçı oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 72 kişiden 16'sı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 72 kişinin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah'a ifade veren şüphelilerden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Şüphelilerin, örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdiği, "mahrem imamları" da teşhis ettiği öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve kolluğa imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde bulunan 56 şüphelinin ise sağlık kontrolünün ardından yarın adliyeye getirileceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Kasım'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 100 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bunlardan 72'si gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:41
  1. FETÖ
  2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  3. İtirafçı

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