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FETÖ'den gözaltına alınan 10 havacı asker itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 30 askerden 10'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı

18 Mart 2019 Pazartesi 16:12
FETÖ'den gözaltına alınan 10 havacı asker itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 30 askerden 10'u itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 30 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 10'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 4'ü ifade işleminin ardından savcılıkça bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı, 16 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki operasyonlarda gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri doğrultusunda 5 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli bir yüzbaşı, bir teğmen ve 28 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:12
  1. 30 asker
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  4. İtirafçı

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