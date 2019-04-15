FETÖ’den göz altına alınmıştı
FETÖ’nün ÖSYM yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon içerisinde gözaltına alınan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir gözaltı süresinin ikinci kez uzatılması isteğiyle Ankara Adliyesi’ne getirildi.15 Nisan 2019 Pazartesi 12:46
FETÖ’nün ÖSYM yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon içerisinde gözaltına alınan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir gözaltı süresinin ikinci kez uzatılması isteğiyle Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınmıştı. Demir, hakkındaki gözaltı süresinin uzatılması için önceki günlerde Ankara adliyesine getirilmişti.
Demir ikinci ek gözaltı süresinin uzatılması için yeniden Ankara adliyesine getirildi. Bursa Kestel’de gözaltına alınan Demir, Ankara’ya getirilmişti.
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