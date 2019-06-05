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FETÖ’den gazetecilere olta tezgahı! Kadınlı şantaj yöntemi yeniden devrede

Karanlık OdaTV’cilerin hedef aldığı Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’a, bu kez Bulgaristan’da üslenen FETÖ’cüler tezgah kurmaya çalıştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:24
FETÖ’den gazetecilere olta tezgahı! Kadınlı şantaj yöntemi yeniden devrede

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Kirli amaçları uğruna hedef seçtikleri kişilerin koynuna kadın sokarak şantaj ve tehditle kontrol altına alan FETÖ’cüler, bu kez Bulgaristan numaralı telefonlardan mesaj göndererek tezgah kuruyor. Yaptığı bir programda FETÖ’cü generaller için söylediği sözlerini montajlayarak çarpıtan Karanlık OdaTV’cilerin hedef aldığı Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’a, bu kez Bulgaristan’da üslenen FETÖ’cüler tezgah kurmaya çalıştı. Alan’ın cep telefonuna Bulgaristan numaralı bir telefondan Simay isimli bir kadının tanışmak istediğine dair mesaj gönderildi.

Akit TV’de yayınlanan Ters Kutuplar programında FETÖ’cü generaller için kullandığı ifadeleri CHP medyası tarafından saptırılarak hedef haline getirilen Yeniakit Haber Müdürü Murat Alan, bu kez Bulgaristan’da yuvalanan FETÖ’cü kaset tegahçılarının hedefi oldu.

FETÖ’cüler “pezevenklik tezgahı”na yeniden sarıldı

Cep telefonuna Bulgaristan numarası üzerinden gönderilen “Selam ben Simay rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Arama sebebim sizinle tanışmak. Uygunsa arayın.” mesajını Twitter adresinden “Şu sıra deniz yoluyla Yunanistan, Karayoluyla Bulgaristan’a akın eden FETÖ’yü düşününce, bana sıradan bir üç kuruş tokatlama işi gibi gelmedi!?” notuyla paylaşan Murat Alan’a, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven “Tez/gâh:)” yorumunda bulundu.

FETÖ’cü ablalara zina ruhsatı vermişlerdi

FETÖ’nün kamu kurumlarında etkin olmaya çalıştığı 2005-2011 yılları arasında birçok üst düzey bürokrat ve siyasetçiye, “zina ruhsatı” verdikleri FETÖ’cü ablaları kullanarak kaset tezgahı kurulmuştu. FETÖ’nün “amaca giden her yol mübahtır” stratejisi gereği üniversitelerde okuyan kızlara baş açma ruhsatı veren FETÖ elebaşı, yine aynı mantıkla öğrenci evlerinde kalan kızları şantaj tezgahı uğruna zinaya teşvik etmişti.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:24
  1. FETÖ
  2. OdaTV
  3. Akit TV
  4. Murat Alan

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