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FETÖ'den firari karı koca sahte kimlikle yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, Soner K. ve eşi Gülhan K., polis tarafından örgütün gaybubet evinde sahte kimlik ve ehliyet ile yakalandı. Evdeki aramada 15 bin 730 euro, 2 bin 700 TL ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:57
FETÖ'den firari karı koca sahte kimlikle yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ile birlikte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi idari kadro çalışanı ByLock kullanıcısı Soner K. ve yine 'ByLock' kullancısı eşi Gülhan K., polis tarafından örgütün Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki gaybubet evinde yakalandı. Polis evde yaptığı aramada Soner K.'yi sahte kimlik, eşini sahte ehliyet ile 15 bin 730 euro, 2 bin 700 TL para, 6 adet cep telefonu, 2 adet tablet ve çeşitli dijital metaryaller ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:57
  1. Samsun
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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