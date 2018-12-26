FETÖ’den bayanlar tuvaletine gizli kamera

Mehmet Kılınç Yeni Akit

İhanette, cinayette, hırsızlıkta, insanların özel hayatlarına tasallutta sınır tanımayan hainler güruhu FETÖ’nün, devlet kurumlarındaki bayan tuvaletlerine kamera yerleştirip bu pisliklerinden medet umacak kadar alçak oldukları ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirilmesi olayından FETÖ kokuları yükseliyor.

İhraç edilen genel müdür korumuş

10 Mayıs 2016 günü bir kadın memurun dikkati sayesinde tespit edilen gizli kamera vakasının faili Refik Karaca isimli memurun, 15 Temmuz sonrası FETÖ’den ihraç edilen Genel Müdür Ali Atlıhan tarafından korunup kollandığı öne sürülüyor. Telif Hakları Genel Müdür Vekili Ali Atlıhan’ın tuvalete gizli kamera yerleştiren Karaca hakkında dava açmak isteyen bayan personele, “Bu olay duyulmasın, kurumumuz yıpranmasın, şikayetçi olunmasın” diyerek baskı kurduğu belirtildi.

Aytaç’ın kriptoları halen faal

Kültür Bakanlığı’ndaki bu rezil gelişmede adı geçen şüpheliler ile bakanlıkta halen gizlenmekte olan birçok kripto ismin, 2008 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan firari FETÖ’cü Önder Aytaç’a bağlı ekip olduğuna dikkat çekiliyor.