FETÖ'den aranan kurmay yarbay enselendi
FETÖ'ye yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan kurmay yarbay gözaltına alındı01 Mayıs 2018 Salı 17:50
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce açığa alınan kurmay yarbay Mustafa B'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderilecek.
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