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FETÖ'den aranırken yol kontrolünde enselendi!

Kahramanmaraş'ta Pazarcık- Kartalkaya Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olma suçundan arandığı belirlenen Adem Çilo isimli zanlıyı yakaladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:01
FETÖ'den aranırken yol kontrolünde enselendi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Pazarcık- Kartalkaya Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturdu. Durdurulan bir araçta bulunanların kimlik sorgusunu yapan ekipler, Adem Çilo'nun Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olma suçundan arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan Çilo'nun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:01
  1. Siirt
  2. Kahramanmaraş
  3. Pazarcık ilçesi
  4. Yol kontrolleri
  5. FETÖ operasyonu
  6. Firari FETÖ'cü
  7. Adem Çilo
  8. gözaltı

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