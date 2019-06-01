FETÖ'den aranırken yol kontrolünde enselendi! Kahramanmaraş'ta Pazarcık- Kartalkaya Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olma suçundan arandığı belirlenen Adem Çilo isimli zanlıyı yakaladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Pazarcık- Kartalkaya Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturdu. Durdurulan bir araçta bulunanların kimlik sorgusunu yapan ekipler, Adem Çilo'nun Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olma suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan Çilo'nun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.