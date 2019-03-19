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FETÖ'den aranan zanlılar Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'daki operasyonda, 4'ü FETÖ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı.

19 Mart 2019 Salı 16:49
FETÖ'den aranan zanlılar Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 4 zanlı ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Köyceğiz ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Ankara mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin Çandır Mahallesi'nde saklandıkları bir evden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandıkları öğrenilen İ.D, A.K, A.F.B, E.B. ile yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen D.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:49
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. - FETÖ'nün darbe girişimi
  4. kaçak
  5. Muğla
  6. yakalama emri

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