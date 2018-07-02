FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığ'ının kararına istinaden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Diyarbakır’da görevli Piyade Üsteğmen F.A., tatil için geldiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi'nde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre, F.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.