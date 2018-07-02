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FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan üsteğmen, tatil için geldiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yakalandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:50
FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığ'ının kararına istinaden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Diyarbakır’da görevli Piyade Üsteğmen F.A., tatil için geldiği Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi'nde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre, F.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:50
  1. Kırıkkale
  2. Diyarbakır
  3. Balıkesir
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