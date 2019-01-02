FETÖ’den aranan şüphelinin aracına el konuldu

İSTANBUL (AA) - Polis, FETÖ’den aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen firari sanığın aracına el koydu. Firari sanığın yeğeni olduğu belirtilen sürücü ise, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Avcılar D-100 Karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu.



Polis ekipleri, söz konusu aracın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen firari sanığa ait olduğunu tespit etti.







