FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.25 Haziran 2019 Salı 14:01
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan S.Y. gözaltına alındı. S.Y.’nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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