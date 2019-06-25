FETÖ’den aranan şahıs yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan S.Y. gözaltına alındı. S.Y.’nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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