FETÖ’den aranan şahıs bedelli askerlik için gittiği ilde yakalandı Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarih Bölümü mezunu S.G., bedeli askerlik için gittiği Edirne’de yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun’a getirilen S.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece gözaltı süresi uzatılan S.G., sorgulanmak üzere tekrar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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