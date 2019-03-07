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FETÖ’den aranan şahıs bedelli askerlik için gittiği ilde yakalandı

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:19
FETÖ’den aranan şahıs bedelli askerlik için gittiği ilde yakalandı

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişi, bedeli askerlik için gittiği ilde yakalandı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tarih Bölümü mezunu S.G., bedeli askerlik için gittiği Edirne’de yakalandı. Gözaltına alınarak Samsun’a getirilen S.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece gözaltı süresi uzatılan S.G., sorgulanmak üzere tekrar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:19
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