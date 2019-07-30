FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı Manisa Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan ve örgütün dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen F.

Manisa Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan ve örgütün dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen F.K. (40) Alaşehir polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı. F.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan öğretmen F.K., Alaşehir polis ekipleri tarafından önceki gece Kurtuluş Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. F.K. polisler eşliğinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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