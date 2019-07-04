FETÖ’den aranan karı koca yakalandı
Niğde’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan çift polis ekipleri tarafından yakalandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
Niğde’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan çift polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ağrı’nınEleşkirt CumhuriyetBaşsavcılı tarafındanFETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyelik suçundan aranan A.B ve H.B çiftinin Niğde’de olabileceği bilgisi üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. KOM ekipleri, aranan çifti düzenlediği operasyon ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından çiftin Ankara’ya götürüleceği bildirildi.
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