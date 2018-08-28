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FETÖ'den aranan kadın yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan bir kadın terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonla Samsun'da yakalandı.

28 Ağustos 2018 Salı 15:14
FETÖ'den aranan kadın yakalandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan bir kadın Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılan ve Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir çağrı merkezinde çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki S.A. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A.'nın Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon Adliyesine bağlantı yapıp ifade vereceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:14
  1. Samsun
  2. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması

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