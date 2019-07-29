FETÖ'den her yerde aranan kadın, Eskişehir'de yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan kadın, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Selma K'nin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde olduğunu belirledi Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlının emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine konulduğu öğrenildi.

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