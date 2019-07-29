FETÖ'den her yerde aranan kadın, Eskişehir'de yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan kadın, Eskişehir'de gözaltına alındı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:23
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Selma K'nin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde olduğunu belirledi
Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlının emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine konulduğu öğrenildi.
YORUM YAZ