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FETÖ’den aranan kadın dedesinin evinde yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ’den aranan kadın dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:39
FETÖ’den aranan kadın dedesinin evinde yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ’den aranan kadın dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Çokyaşar Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Esra K. (28) dedesinin evinde yakalanırken, yine suçtan aranan A.K. (26) bağ evinde gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:39
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