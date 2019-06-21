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FETÖ’den aranan iki kardeş sahte kimlikle yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda biri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) diğeri de polis memurluğundan ByLock kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen iki kardeş sahte kimliklerle yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 22:57
FETÖ’den aranan iki kardeş sahte kimlikle yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda biri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından (TİB) diğeri de polis memurluğundan ByLock kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen iki kardeş sahte kimliklerle yakalandı.



Manisa’nın Turgutlu ilçesinde PDY/FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı mahkeme kararı ile ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlarından arama kararı olan ve ihraç edildiği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) çalışan emniyet personelinden sorumlu mahrem görevli Hüseyin K. ile Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile aranan ve polislikten ihraç edilen Halil K. başka isimlere düzenlenmiş sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:57
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