FETÖ'den aranan eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan ve Van'da havalimanında sahte kimlikle yakalanan Ordu'nun Altınordu ilçesi eski Jandarma Komutanı Kamuran Şahin, tutuklandı

VAN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski yüzbaşı, Van'da sahte kimlikle yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen bir kişiyi, X-Ray cihazından geçerken durumundan şüphelenilince durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu.

Ekiplerce yapılan sorgulamada, şüphelinin, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Ordu'nun Altınordu ilçesi eski Jandarma Komutanı yüzbaşı Kamuran Şahin olduğu belirlendi. Hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan arama kararı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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