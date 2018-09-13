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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Tuncay Durgut yakalandı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü Tuncay Durgut, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yakalandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:33
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Tuncay Durgut yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle aranan eski emniyet müdürü Tuncay Durgut, Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözaltına alındı. 

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Tuncay Durgut'un, Akhisar'da örgüte ait bir hücre evinde yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Evin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı. 

Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

Evdeki aramada, dijital materyaller ile bir miktar para ele geçirildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:33
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Tuncay Durgut
  3. Manisa Emniyet Müdürlüğü

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