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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden aranan eski  emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara'da yakalandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:59
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü enselendi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan eski 1. sınıf emniyet  müdürü Eser'in, kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan Eser, Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş  merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı. Eser'in otomobilinde örgütsel gizli haberleşme programına giriş  yöntemi olduğu değerlendirilen el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele  geçirildi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen  Eser'in, eşi Ayşe Eser'in de aynı programı kullandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:59
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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