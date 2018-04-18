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FETÖ'den aranan çift hücre evinde enselendi

Samsun'da  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firarisanık ile eşi  örgütün hücre evinde yakalandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:11
FETÖ'den aranan çift hücre evinde enselendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY  soruşturması kapsamında kapatılan Başarı Üniversitesine düzenlenen operasyonda  firari olarak aranan, üniversitenin idari kadro çalışanı Soner K. ve başka bir  soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Gülhan K'nin yakalanması  için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri  çalışma başlattı.

Ekipler, BayLock kullanıcısı oldukları belirlenen Soner K. ve  hemşirelik mezunu eşi Gülhan K'nin Atakum Yenimahalle'de kaldıkları örgütün hücre  evine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Soner K'nin sahte kimlik, Gülhan K'nin  sahte ehliyet kullandığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada, 15 bin 730 avro, 2 bin 700 lira, 6 cep telefonu,  2 tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:11
  1. Samsun

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