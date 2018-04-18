FETÖ'den aranan çift hücre evinde enselendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Başarı Üniversitesine düzenlenen operasyonda firari olarak aranan, üniversitenin idari kadro çalışanı Soner K. ve başka bir soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Gülhan K'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

Ekipler, BayLock kullanıcısı oldukları belirlenen Soner K. ve hemşirelik mezunu eşi Gülhan K'nin Atakum Yenimahalle'de kaldıkları örgütün hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Soner K'nin sahte kimlik, Gülhan K'nin sahte ehliyet kullandığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada, 15 bin 730 avro, 2 bin 700 lira, 6 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.