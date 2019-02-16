FETÖ’den aranan astsubay Balıkesir’de yakalandı FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir’de yakalandı.

FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelisinin soruşturmanın ardından Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.

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