FETÖ’den aranan astsubay Balıkesir’de yakalandı
FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir’de yakalandı.16 Şubat 2019 Cumartesi 16:37
FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan astsubay Balıkesir’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelisinin soruşturmanın ardından Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.
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