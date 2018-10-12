FETÖ’den aranan 2 zanlı Eskişehir’de enselendi
İzmir ve Antalya'da FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 2 zanlı Eskişehir'de enselendi.12 Ekim 2018 Cuma 11:58
Eskişehir-Kütahya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S. isimli şahsı gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ise, Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı belirlenen E.İ.’yi şehir merkezinde yakaladı.
Öte yandan zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.
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