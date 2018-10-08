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FETÖ'den akılalmaz bir yöntem daha! Kuvvet komutanlıklarını üniversite isimleriyle şifrelemişler

Yapılan araştırmada örgütün, ordunun deniz, kara ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi'ne, ByLock'ta üniversite isimleri vererek şifrelediği belirlendi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:25
FETÖ'den akılalmaz bir yöntem daha! Kuvvet komutanlıklarını üniversite isimleriyle şifrelemişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), mensuplarının ByLock yazışmalarında, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi'ni çeşitli üniversite adlarıyla şifrelediği ortaya çıktı

FETÖ'nün askeriye ve Polis Akademisi'ne sızma planı örgüt mensuplarının ByLock'taki şifreli yazışmalarıyla deşifre oldu.

Şüphelinin ByLock yazışmaları incelendi

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar, her geçen gün örgütün karanlık ve hain yönünü gözler önüne seriyor.

Güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmaları sonucu elde edilen deliller ve itirafçıların verdiği bilgilerle örgütün pek çok yöntemi açığa çıkıyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli E.K'nın ByLock yazışmaları incelendi.

İnceleme sonunda bazı üniversite isimlerinin ByLock yazışmalarında sık sık kullanıldığı tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri'ne 'Haliç' şifresi

Yapılan araştırmada örgütün, ordunun deniz, kara ve hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi'ne, ByLock'ta üniversite isimleri vererek şifrelediği belirlendi.

Bir örgüt üyesinin ByLock mesajıyla verdiği talimatta "Haliç Üniversitesi başvuruları yarın başlıyor, buraya başvuralım" dediği, yapılan araştırmada verilen tarihte Deniz Kuvvetleri'ne girmek için başvuruların başladığı tespit edildi.

FETÖ'nün, Deniz Kuvvetleri'ni Haliç Üniversitesi, Kara Kuvvetlerini Kadir Has Üniversitesi, Hava Kuvvetleri'ni Yıldız Teknik Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığını Okan Üniversitesi, Polis Akademisini ise Fatih Üniversitesi olarak şifrelediği ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çözülen şifreler sonrası, şifreli konuşmaların geriye dönük incelendiği, bu kapsamda gözaltı kararları verilebileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:25
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  10. Kadir Has Üniversitesi
  11. Yıldız Teknik Üniversitesi
  12. Okan Üniversitesi
  13. Fatih Üniversitesi

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