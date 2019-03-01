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FETÖ’den 3 askeri personel tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’nin askeri ve sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3 üst düzey askeri personel tutuklandı.

01 Mart 2019 Cuma 17:02
FETÖ’den 3 askeri personel tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’nin askeri ve sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3 üst düzey askeri personel tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada 10 askeri personel ile 5 mahrem abi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Sivas ve Aydın’da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 binbaşı, görevinden istifa etmiş olan 1 üsteğmen, 7 astsubayın olduğu 10 askeri personel ile 1 mahrem abi, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şahıstan 1 açıkta binbaşı, istifa etmiş 1 üsteğmen ile 1 açıkta astsubay tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:02
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