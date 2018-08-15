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Emniyet'in raporunda ortaya çıktı! FETÖ 2 senaryo üzerinde çalışıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, FETÖ'nün içeride saldırı senaryosu gerçekleştirmek için yeterli imkanı bulunduğu ve örgütün 2 senaryo üzerinde çalıştığına dikkat çekildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:44
Emniyet'in raporunda ortaya çıktı! FETÖ 2 senaryo üzerinde çalışıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kapsamlı bir FETÖ raporu hazırlayarak devletin ilgili birimlerine gönderdi. 301 sayfadan oluşan FETÖ raporunda, dikkat çekici tespitler yer aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, FETÖ'nün virüse benzetildiği raporda, virüslerin en büyük ve en stratejik özelliklerinin sızma, gizlenme, benzeme olduğuna işaret edilirken, "Virüslerin makro alemdeki temsilcileri guguk kuşları gibi bazı canlılar, emperyalist ülkeler ve viral örgütlenme modelini seçmiş gizli, ezoterik örgütlerdir. FETÖ, devlet ve millet düşmanlarının virüslerden ilham alarak kurguladıkları ezoterik örgütün adıdır. Bu virüsün ana sızma taktiği dindir. En belirgin taktiklerinden biri de, işaret edildiği gibi düşmanı düşmanın silahlarıyla vurma prensibidir" denildi. Elebaşı Fetullah Gülen (verici) ile örgüt mensupları (alıcı) arasında karşılıklı birbirlerini algılayacak bir sistemin olduğuna dikkat çekilen raporda, örgütün devleti ele geçirmek, toplumu dizayn etmek ideolojisi doğrultusunda, söz konusu sistemde alıcının vericiye göre hazırlandığı ifade edildi.

FETÖ'NÜN İKİ SENARYOSU

 Bir ülkenin yönetimine sızma ve o ülkeyi teslim almanın terör örgütlerini aştığını ve organizatör bir aklın devrede olduğunu ortaya koyduğuna vurgu yapılan raporda, gelinen noktada FETÖ'nün iki farklı senaryoyu temel alarak hareket edebileceği anlatıldı. Rapora göre birinci senaryo, savunma ağırlıklı hareket tarzını esas almaktadır. Bu senaryonun odak noktasını yeraltına çekilme, yeniden güçlenme ve saldırma oluşturmaktadır. Uzun dönemli yeraltına çekilme, konunun gündemden tamamen düşmesini bekleme, yeni nesillerin yaşananları unutması FETÖ'nün tehlikeden uzaklaşması ve zaman faktörünü lehine kullanması amaçlarına hizmet etmektedir. Şartların yeniden olgunlaşacağı ana dek örgütsel faaliyetler yeraltında devam edecek. Uygun iklim bulunduğunda ise tekrardan yeraltından çıkılarak faaliyetlerin hayatın her alanına yayılması ve bu alanlarda bir kez daha hegemonya kurulması hedeflerine yönelik eylemlerin devam ettirilmesi söz konusu olabilecektir.

İKİNCİ SENARYO SALDIRI AĞIRLIKLI

Rapora göre, örgütün ikinci senaryosu saldırı ağırlıklı. Bu senaryonun odak noktasını, toplumda var olan memnuniyetsizlikleri kullanma, propagandayla daha geniş huzursuzluk atmosferi oluşturma, devlet kurumlarının itibarını sarsmak siyasi-ekonomik psikolojik harp yöntemlerine başvurma, örgüt tezleri lehine kamuoyu oluşturmak gibi halkı mobilize etmeyi ve toplumsal kutuplaşmayı temel alan, zıt kutuplar arası çatışmalar çıkarak kaos ortamı meydana getirmeyi hedefleyen eylemler oluşturmaktadır.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:44
  1. terör örgütü
  2. FETÖ

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