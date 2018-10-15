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FETÖ'den 2 kişi tutuklandı

Elazığ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:12
FETÖ'den 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artışa giden, örgütün tayin sistemine tabi olacak şekilde örgüt kurumlarında görev alan ve evlerinde ev ağabeyi olarak görev yapan 8 şahıs tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Adana, Batman ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:12
  1. Batman
  2. Şanlıurfa
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Diyarbakır
  6. Ağrı
  7. Adana
  8. elazığ
  9. fetö
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