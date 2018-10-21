Hain FETÖ’de her yol mübah! Bunu da yapmışlar

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 125 bine yakın ihraç başvurusunu incelemek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Komisyon şimdiye kadar 2 bin 500 iade karar verdi. Devletin kılcal damarlarına sızan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başarılı bir çalışmayla kurumlar ve toplumun bütün katmanlarından temizlenen FETÖ'cülerin oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tek tek başvuruları ele alan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nda dikkat çeken başvurularla da karşılaşılıyor. İşte FETÖ'nün oluşturduğu mağduriyetlerden bazıları:

Ortak adsl ile şifre oyunu

Bir İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş A.A., ByLock kullandığı gerekçesiyle 669 sayılı KHK ile görevden ihraç edildi. Şahsın itirazı üzerine inceleme başlatan Komisyon, A.A.'nın görev yaptığı esnada misafirhanede kaldığını, kendi adına kayıtlı ADSL aboneliğini misafirhanede kalan diğer arkadaşlarıyla ortaklaşa kullandığını, ByLock'un ADSL aboneliği ile yüklendiğini belirledi. A.A.'nın internet kullanmaları için wifi şifresini verdiği kişilerin ByLock yüklediği ve örgüt ile irtibatlarının olduğu tespit edildi. A.A. başvurusunun kabulü ile göreve iade edildi.

Gümüşhane'de polis memuru olarak görev yapan K.E., ByLock kullandığı gerekçesiyle 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edildi. K.E., komisyona itiraz ederek göreve iadesini istedi.

E-Okul bahanesi

Yapılan incelemede K.E.'nin oturduğu evin üst katına öğretmen E.T.A ve eşi R.A.'nın taşındığı, öğretmen E.T.A'nın 'e-okul üzerinden öğrencilerin ders notu gireceğim' bahanesi ile internet şifresini aldığı, 2012-2015 yılları arasında aktif olarak hem bilgisayarda hem de cep telefonlarında internet bağlantısını kullandığı ortaya çıktı. E.T.A'nın söz konusu wifi üzerinden ByLock kullandığının ve örgütle ilgili diğer bağlantılarının deşifre edilmesiyle K.E., göreve iade edildi.

FETÖ'cü baldız vakası

Gaziantep'te görevli polis memuru M.Ş. de ByLock kullandığı gerekçesiyle 679 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. Yaptığı başvuru ile çalışma başlatan komisyon, ByLock kullanıldığı belirlenen şahsın üzerine kayıtlı cep telefonu hattının 2008 yılında üniversite öğrencisi olan baldızı S.D.'ye verdiği belirlendi. Baldız ve eşinin 2010 KPSS sınav yolsuzluğu soruşturmasında da firar olduğu ortaya çıktı. HTS raporları ile söz konusu dönemde hattı baldızın kullandığı ve ByLock programını onun indirdiği tespit edildi. Başvurusu kabul edilen M.Ş. göreve iade edildi.

Örgüt için 'aşkı' da kullanmışlar

Bir bakanlıkta uzman olarak görev yaparken FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna yükleyip kullandığı gerekçesi ile 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen A.E., hiçbir terör örgütü ile bağı olmadığını beyan ederek göreve iadesini istedi. Komisyonun incelemesinde şüphelinin telefon hattının kendisi adına kayıtlı olduğu ancak 2015 yılının şubat ayında ayrıldığı sevgilisi FETÖ'cü A.S. 'nin bu hat üzerine ByLock kullandığı belirlendi. Komisyon, A.E.'nin terör örgütleri ile iltisak ve irtibatlı olmadığına karar vererek başvuruyu onayladı ve göreve iade kararı verdi.