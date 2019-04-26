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Skandal! FETÖ’cülerin resimleri halen yüksek mahkeme duvarlarında

Anayasa Mahkemesinin (AYM) karşılama salonunda bulunan aile albümünde FETÖ üyeliğinden ihraç edilen iki hükümlü AYM üyesinin fotoğrafının kaldırılmaması dikkat çekiyor.

26 Nisan 2019 Cuma 07:29
Skandal! FETÖ’cülerin resimleri halen yüksek mahkeme duvarlarında

Dün Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı

FETÖ'cü üyelerin fotoğrafı kaldırılmadı

Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.

AYM üyesi Alparslan Altan “FETÖ/PDY”örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay, AYM üyesi Erdal Tercan da aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkûm edilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından Altan ve Tercan’ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayımlanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:29
  1. FETÖ
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. resim
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Alparslan Altan
  6. Erdal Tercan

YORUM YAZ

  • UnalUnal21 dk önce
    Fetoculerin resimleri ne zaman kaldirildiki ve nereden kaldirildiki fetoculer başta dokunulmazlar sınıfı olan siyasi AYAKLARI olmak üzere daima yukardalar assagidakilermi ayak takimi
  • ImamImam43 dk önce
    Bence duvarda kalmaya devam etsin üzerlerine de hain yazılsın Böylelikle sinsi ve hainliğin neler yapabileceği gelecek nesillere miras olarak kalsın Hatta o fotoğraflar oradan yüzyıllar boyu indirilmesin ki bir daha hainlik yapmayan kalkanlar o fotoğrafları gördüklerinde ibret alsınlar
  • AlperAlper1 sa önce
    Koskoca örgüt,CİA için 50 yıldır çalışmış ama kimse görmemiş mi?Erbakan,CHP bile bu herifler, H ain diye bağırıken istihbarat uyudumu? Asla inanmam,zaten kimseye de hesap sorulmadı,siz ne iş yapıyorsunuz? Diye.

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