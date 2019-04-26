Skandal! FETÖ’cülerin resimleri halen yüksek mahkeme duvarlarında Anayasa Mahkemesinin (AYM) karşılama salonunda bulunan aile albümünde FETÖ üyeliğinden ihraç edilen iki hükümlü AYM üyesinin fotoğrafının kaldırılmaması dikkat çekiyor.

Dün Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı FETÖ'cü üyelerin fotoğrafı kaldırılmadı Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti. AYM üyesi Alparslan Altan “FETÖ/PDY”örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay, AYM üyesi Erdal Tercan da aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkûm edilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından Altan ve Tercan’ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayımlanmıştı.

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