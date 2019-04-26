Skandal! FETÖ’cülerin resimleri halen yüksek mahkeme duvarlarında
Anayasa Mahkemesinin (AYM) karşılama salonunda bulunan aile albümünde FETÖ üyeliğinden ihraç edilen iki hükümlü AYM üyesinin fotoğrafının kaldırılmaması dikkat çekiyor.26 Nisan 2019 Cuma 07:29
Dün Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı
FETÖ'cü üyelerin fotoğrafı kaldırılmadı
Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.
AYM üyesi Alparslan Altan “FETÖ/PDY”örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay, AYM üyesi Erdal Tercan da aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkûm edilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından Altan ve Tercan’ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayımlanmıştı.
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