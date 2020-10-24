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Gündem FETÖ’cülerin Kırgızistan ayaklanması canlı yayında konuşuluyor
Gündem

FETÖ’cülerin Kırgızistan ayaklanması canlı yayında konuşuluyor

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, Kırgızistan’da yaşanan ayaklanmanın arka planını yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:59:00 -
FETÖ’cülerin Kırgızistan ayaklanması canlı yayında konuşuluyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA  

Kırgızistan’da hemen hemen her 4 yılda bir muhalifler üzerinden ayaklanmalar gerçekleşiyor. Kırgızistan’da küresel hesaplaşmanın FETÖ üzerinden yapıldığına dikkat çekiliyor. Peki, Kırgızistan’da ortaya çıkan ayaklanmalarda FETÖ’nün etkisi nedir?

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, ‘Ülke Gündemi’nde Kırgızistan’da yaşanan son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin:  

 

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