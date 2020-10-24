FETÖ’cülerin Kırgızistan ayaklanması canlı yayında konuşuluyor
Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, Kırgızistan’da yaşanan ayaklanmanın arka planını yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Kırgızistan’da hemen hemen her 4 yılda bir muhalifler üzerinden ayaklanmalar gerçekleşiyor. Kırgızistan’da küresel hesaplaşmanın FETÖ üzerinden yapıldığına dikkat çekiliyor. Peki, Kırgızistan’da ortaya çıkan ayaklanmalarda FETÖ’nün etkisi nedir?
Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, ‘Ülke Gündemi’nde Kırgızistan’da yaşanan son gelişmelere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
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