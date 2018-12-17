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FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak isteyen şüpheliler tutuklandı

Edirne'de FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiden 19'u tutuklandı- Şüphelilerden 10'u, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:00
FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak isteyen şüpheliler tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiden 19'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyon kapsamında gözaltında bulunan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından, hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce düzenledikleri operasyonda, FETÖ ve diğer terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırdıkları şüphesiyle 29 kişiyi gözaltına almıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:00
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